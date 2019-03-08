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Ракурс
Цитаты великих: Гугл посвятил дудл высказываниям знаменитых женщин. Фото: Скрин из Google

Цитаты великих: Гугл посвятил дудл высказываниям знаменитых женщин (ФОТО, ВИДЕО)

8 мар 2019, 10:23
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Компания Гугл (Google) посвятила свой новый дудл (doodle) Международному женскому дню. Новый дудл включает в себя 13 цитат международных первооткрывательниц прошлого и настоящего на разных языках. Компания Гугл подобрала высказывания о вере в себя, храбрости и свободе. Главной темой слайд-шоу стало расширение прав и возможностей женщин, а выбранные цитаты более широко отобразили многообразие темы.

«Сегодняшнее слайд-шоу рассказано и сделано женщинами», — подчеркивают в Google.

Возможность «высказаться» компания предоставила таким великим женщинами как: мексиканская художница Фрида Кало, французская писательница Жорж Санд, русская поэтесса Марина Цветаева и многие другие.

Исторически Международный женский день появился как день солидарности женщин в борьбе за равноправие. В 1975 году Международный женский день начали праздновать в ООН. Спустя два года Генеральная Ассамблея предложила всем странам выбрать любой день года, в который будет праздноваться День борьбы за права женщин.

Информация о дудле Гугла. Фото: Google

Начиная с 2000 года ООН предлагает разные темы для Международного женского дня. Темой этого года стал призыв: «Задумайся о равенстве, созидай дальновидно, разрабатывай новые методы в целях изменений».

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня ночью женщины в Испании вышли на главную площадь столицы и провели необычный митинг по случаю Международного женского дня.

Источник: Ракурс


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