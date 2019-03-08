Полный блэкаут: Венесуэла осталась без электричества, Мадуро заявил о «саботаже» (ФОТО, ВИДЕО)

Полный блэкаут: Венесуэла осталась без электричества, Мадуро заявил о «саботаже» / Фото: КОНТ

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Венесуэла осталась без электроснабжения. Масштабное отключение электричества произошло вечером 7 марта. По сообщениям местных СМИ и пользователей Twitter, блэкаут наступил в столице Венесуэлы — Каракасе, а также 15 из 23 штатов страны.

Правительство Венесуэлы, подконтрольное президенту Николасу Мадуро, сразу обвинило в «саботаже» гидроэлектростанцию, которая обеспечивает электричеством большую часть страны, сообщает Reuters.

На текущий момент не работает венесуэльский международный аэропорт Майкетия, обесточены несколько линий метро. В Каракасе наблюдаются перебои с мобильной связью.

«Электрическая война, объявленная и возглавляемая американским империализмом против нашего народа, завершится победой», — написал в Twitter Николас Мадуро.

Министр энергетики Луис Мотта пообещал, что блэкаут устранят в течение трех часов, однако этого не произошло. В то же время минувшей ночью жители столицы Венесуэлы вышли на улицы, требуя восстановить электроснабжение.

Напомним, 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его поддержали США, часть стран Латинской Америки и ряд стран ЕС. В феврале Венесуэла закрыла границы со многими странами-соседями — Бразилией, Перу и Колумбией.

Сообщалось, что в Москву самолетом могли вывезти значительную часть золотого запаса Венесуэлы.