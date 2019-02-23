Революция в Венесуэле: страна закрыла границу с Колумбией (ВИДЕО)

Революция в Венесуэле: страна закрывает границу с Колумбией. Фото: News Front

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Racurs.ua

Правительство Венесуэлы полностью закрыло границу с Колумбией. Ранее, 22 февраля, было объявлено о временном перекрытии трех мостов, объединяющих Венесуэлу с соседней страной, а уже сегодня, 23 февраля, объявлено о полном закрытии границы.

Подконтрольное непризнанному мировым сообществом президенту Венесуэлы Николасу Мадуро правительство объявило о временном закрытии границы из-за «угрозы» правительства Колумбии в сторону Венесуэлы, сообщается в Twitter Мадуро и вице-президента Делси Родригез.

Венесуэльское правительство обвиняет Колумбию в совершении «покушений на право венесуэльцев жить мирно». Хотя ранее появилась информация о том, что из Колумбии должна поступить иностранная гуманитарная помощь.

Ранее депутат парламента Венесуэлы Америко Де Грациа, который поддерживает временного президента Хуана Гуайдо, сообщил о кровавых столкновениях у границы с Бразилией. Отмечается, что военные открыли огонь по местным жителям из-за того, что они препятствовали их прохождению к границе. В результате стрельбы погибли два человека, еще около 20 получили ранения.

Напомним, ранее сообщалось о закрытии границы с Бразилией и нидерландскими островами, лежащими в Карибском море.