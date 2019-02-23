Странное существо с человеческими зубами нашли в Аргентине. Фото: skandinav.eu

https://racurs.ua/n118530-strannoe-suschestvo-s-chelovecheskimi-zubami-nashli-v-argentine-foto.html

Racurs.ua

Странное существо с человеческими зубами нашли в Аргентине в рисовом поле. Необычное животное обнаружила местная жительница Мария Джулия Кандотти.

Женщина сфотографировала неизвестное рыбообразное существо с зубами, которые похожи на человеческие. По ее словам, найденное животное похоже на угря, сообщает «Популярная механика».

Кандотти отметила, что уже не впервые она находит подобных существ в рисовом поле. В этот раз рыбообразного монстра женщина обнаружила в насосе, который качает воду. Также она призвала местных быть осторожными, когда они находятся на полях.

Согласно мнению ученых найденное существо может быть американской грязевой рыбой или лепидосиреном. Эти животные, как правило, водятся в болотах, они могут дышать и в воде, и на суше. Они роют норы в грязи и могут там находиться около двух-трех лет.

Ранее сообщалось, что в Китае выловили живущего в озере мутанта. Существо частично напоминало рыбу, а частично — крокодила. Местные выловили его, поскольку рыбоподобное существо представляло угрозу для остальных обитателей озера.