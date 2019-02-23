В Карпатах погибли двое туристов при восхождении на гору Поп Иван. Фото: УНН

https://racurs.ua/n118529-v-karpatah-pogibli-dvoe-turistov-pri-voshojdenii-na-goru-pop-ivan.html

Racurs.ua

В Карпатах погибли двое туристов при восхождении на вершину Поп Иван, которая находится в Ивано-Франковской области.

Группа из восьми туристов пыталась подняться на гору, однако им пришлось обратиться за помощью к спасателям, сообщается на странице Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Спасатели транспортировали двух туристов с значительными обморожениями к посту на носилках и тело третьего путешественника. Пять человек смогли добраться до спасательного поста самостоятельно.

После прибытия в отделение спасателей от обморожения умер еще один турист. Остальные шестеро находятся в помещении спасательного поста, угроза их жизни отсутствует.

Ранее сообщалось, что вблизи горы Парашка заблудились двое туристов. Несмотря на сложные погодные условия спасатели провели поисковую операцию и обнаружили туристов у подножия горы. Один из туристов был без признаков жизни, другой с обморожением стоп был госпитализирован в больницу.