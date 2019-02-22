Опасное сближение: российский истребитель перехватил шведский самолет

Российский истребитель перехватил шведский самолет. Фото: Без Табу

https://racurs.ua/n118528-opasnoe-sblijenie-rossiyskiy-istrebitel-perehvatil-shvedskiy-samolet.html

Racurs.ua

Российский истребитель Су-27 перехватил шведский самолет разведки. Инцидент произошел в международном воздушном пространстве над Балтикой.

Во время полета над Балтийским морем российский истребитель очень сильно приблизился к разведывательному шведскому самолету. Расстояние между самолетами составляло менее 20 м, сообщают УНН.

Несмотря на опасное приближение, столкновения удалось избежать. Впрочем, шведские вооруженные силы назвали этот инцидент угрожающим и выходящим за рамки нормы. Информация об этом случае была передана в правительство Швеции.

В то же время в Швеции отмечают, что подобные инциденты случались и раньше. Случаи опасного приближения российских истребителей к шведским самолетам уже происходили в 2017 и 2018 годах.

Ранее сообщалось, что военные российские самолеты нарушили воздушное пространство Швеции в конце января. Российские истребители зашли в шведское воздушное пространство вблизи Мальме.