Следы древних рек были обнаружены на Марсе. Фото: Собака.ru

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Следы древних рек обнаружили на Марсе европейские ученые. Исследование было проведено Европейским космическим агентством.

Так, были обнародованы фото, на которых видны следы от воды, которая когда-то протекала на поверхности Марса. Заметный след реки можно увидеть под марсианской возвышенностью Гюйгенс, сообщает Daily Star.

Согласно данным ученых, когда-то на Марсе была более влажная и теплая атмосфера. Это означает, что на планете была вода и протекали реки. Обнаруженные учеными следы рек были сформированы около 4 млн лет назад.

После находки, которая указывает на существование рек на Марсе, ученые начали интересоваться другим вопросом: могла ли атмосфера, которая была на планете несколько миллионов лет назад поддерживать жизнь. Уже в следующем году исследователи планируют отправить на Марс аппарат для проведения буровых работ. Целью этого эксперимента является выявление признаков жизни на красной планете.