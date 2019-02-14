NASA официально завершило миссию затерянного в пылевой буре марсохода Opportunity (ВИДЕО)

Марсоход Opportunity, фото: wordpress.com

https://racurs.ua/n118141-nasa-oficialno-zavershilo-missiu-zateryannogo-v-pylevoy-bure-marsohoda-opportunity-video.html

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NASA официально завершило миссию марсохода Opportunity, с которым так и не удалось восстановить связь после мощной пылевой бури, произошедшей на Красной планете летом прошлого года.

Об этом сообщается в официальном пресс-релизе американского космического агентства.

Opportunity стал одной из самых успешных программ NASA. Рассчитанный всего на 90 дней функционирования, марсоход проработал почти 15 лет, превысив запланированную продолжительность миссии в 60 раз. Opportunity обнаружил окончательные доказательства существования в далеком прошлом жидкой воды на Марсе, подобной воде пруда или озера на Земле, а также установил рекорд по передвижения по поверхности другой планеты, в целом преодолев 45 км.

Последний раз контакт с этим марсоходом был установлен 10 июня 2018 года. Пылевая буря препятствовала работе его солнечных батарей, а также систем связи с Землей.

Последняя безрезультатная попытка связаться с Opportunity состоялась в этот вторник с помощью 70-метровой антенны станции Mars в комплексе Goldstone Deep Space в Калифорнии. Таким образом, была завершена многогранная восьмимесячная стратегия попыток восстановления функционирования марсохода.

«Именно благодаря первоклассным миссиям, таким, как Opportunity, наступит день, когда наши храбрые астронавты пройдут поверхностью Марса», — отмечает директор NASA Джим Брайденстайн.

Напомним, недавно другой марсоход NASA — Curiosity с помощью камеры, установленной на конце робототехнической руки, сделал селфи с поверхности Красной планеты.