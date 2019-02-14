Очень старого осетра выловили рыбаки в США (ВИДЕО)

Очень старого осетра выловили рыбаки в США. Фото: Загоны.ру

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Racurs.ua

Очень старого осетра выловили рыбаки в США в штате Висконсин.

Сообщается, что Джон Эйден рыбачил вместе со своим отцом на озере Виннебаго. Рыбакам удалось выловить 77-ми килограммового осетра, передает Fox11.

Параметры пойманной рыбы впечатляют. Длина осетра составляет около двух метров, а вес — 77 кг. Рыбками рассказали, что, когда им удалось выловить такую большую рыбу они испытали противоречивые чувства: радость и грусть.

В департаменте природных ресурсов штата заявили, что возраст этой рыбы составляет около 130-ти лет. Также в ведомстве отметили, что эту рыбу уже вылавливали и помечали несколько лет назад. Тогда экспертам удалось установить приблизительный ее возраст.

Отмечается, что на озере Виннебаго были выловлены 23 крупные рыбы.

Ранее сообщалось, что у самой старой птицы вылупился птенец. Самка альбатроса успешно высидела птенца.