Смертельное ДТП в Северной Македонии: автобус перевернулся на шоссе, 14 человек погибли (ФОТО, ВИДЕО)

Смертельное ДТП в Северной Македонии: автобус перевернулся на шоссе, 14 человек погибли. Фото: NewsOne

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Смертельное ДТП произошло в Северной Македонии. Автобус, который двигался по трассе Скопье — Тетово, упал в низменность возле села Ласкарци.

Отмечается, что на момент аварии в автобусе находилось около 50 человек, из которых 14 погибли, еще около 30 — получили ранения, сообщает «Укринформ».

По словам министра здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче, несколько пострадавших находятся в критическом состоянии, поэтому число погибших в результате аварии может увеличиться. Среди пострадавших, получивших тяжелые ранения, есть беременная женщина.

Пока причины аварии неизвестны, их расследованием занимается специальный прокурор. Впрочем, известно, что автобус, двигаясь по трассе, съехал на встречную полосу, а затем перевернулся.

Из-за аварии два дня — 14 и 15 февраля объявлены днями траура в Северной Македонии.