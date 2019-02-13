Смартфон Samsung Galaxy S10 Plus показали за неделю до презентации (ВИДЕО)

Флагман Samsung. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n118138-smartfon-samsung-galaxy-s10-plus-pokazali-za-nedelu-do-prezentacii-video.html

Racurs.ua

Видео с демонстрацией Samsung Galaxy S10 Plus (Самсунг Гэлэкси) появилось в интернете. Ранее флагман от компании из Южной Кореи демонстрировали на рендерах, это впервые смартфон показали в работе.

Устройство, показанное на видео, полностью идентично тому, что ранее уже можно было увидеть в сети. Гаджет получил изогнутый по бокам дисплей с отверстием в верхнем правом углу под двойную фронтальную камеру. Кадры появились на канале Mobile Fun в YouTube.

На экране наклеено защитное стекло или пленка с отверстием для сканера отпечатков пальцев, который встроен в экран. На нижней части «Гэлэкси» видно разъем USB Type C, динамик для звука и 3,5-мм аудиовыход.

Как известно, официальная презентация новых флагманов Samsung запланирована на 20 февраля.

Ранее сообщалось, что в сеть слили официальные изображения смартфона Samsung Galaxy S10. Базовый вариант устройства получит тройную основную камеру с горизонтальным расположением модуля на задней крышке устройства. Дисплей смартфона разработали безо всяких вырезов. Фронтальную камеру расположили в специальном круглом отверстии, которое разместили в верхней правой части экрана.