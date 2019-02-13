Антикоррупционное бюро завершило расследование дела о масштабном хищении на «Укркосмосе»

НАБУ завершило расследование по делу «Укркосмоса». Фото: Слово и Діло

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Детективы Национального антикоррупционного бюро 13 февраля завершили расследование дела о хищении средств, предоставленных госпредприятию «Укркосмос».

Сотрудники НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили лицам, подозреваемым в хищении более 8 млн долл. о завершении расследования. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

Правоохранители подозревают в хищении средств бывшего директора ГП «Укркосмос» и экс-внештатного советника генерального директора Национального космического агентства Украины. Действия первого квалифицировали по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Касательно бывшего советника, то его подозревают в нарушении ч. 3 ст. 27 (виды соучастников), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) УК Украины.

Следователи установили, что эти экс-чиновники благодаря незаконной схеме смогли присвоить 8,245 млн долл., предназначенных для строительства ракеты-носителя, и 292,4 млн долл., что были выделены по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии украинского правительства.

Хищение на «Укркосмосе» привело к тому, что был сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь». А правительство вынуждено гасить кредит, который был предоставлен предприятию. Сейчас эти расходы составляют около 6 млрд грн.

Напомним, 30 января в детективы Национального антикоррупционного бюро объявили о подозрении бывшему руководителю госпредприятия «Укркосмос». Антикоррупционное ведомство расследовало схему вывода за пределы Украины на счета кипрской компании средств на сумму более 8 млн долл. США, которые предназначались для строительства ракеты-носителя на мощностях госпредприятия «Южмаш».