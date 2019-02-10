ДТП в Китае: разбились 23 автомобиля, погибли пять человек (ВИДЕО)

Причиной ДТП стали плохие погодные условия, фото — chinadaily.com

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В Китае произошло ДТП с участием 23 автомобилей. Погибли пять человек.

Авария произошла примерно в 5.00 утра 10 февраля возле города Аньцин в провинции Аньхой, сообщает Fox News.

Причиной ДТП стали плохие погодные условия — дождь и снег. Столкновение произошло на узком участке, который пролегает вдоль горного участка шоссе.

Всего в течение трех минувших дней на замерзших автомагистралях в центральном Китае погибли по меньшей мере 13 человек, десятки человек ранены. ДТП происходили в выходные для Китая дни, когда миллионы семей направлялись домой после новогодних праздников.

Другая крупная авария произошла сегодня вблизи Пекина после того, как микроавтобус столкнулся с пассажирским автомобилем.

В начале ноября в Китае на трассе Ланьчжоу произошло ДТП с участием 31 автомобиля. Тогда погибли по меньшей мере 11 человек.

В полиции Китая заявили, что в этом году количество смертельных аварий в новогодние праздники уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. Правоохранители связывают это с более жесткими проверками транспортных средств, призванными уменьшить количество перегруженных автомобилей.