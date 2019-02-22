Ничего личного: в Китае запретили спрашивать женщин о семье при приеме на работу

В Китае запретили спрашивать женщин о семье при приеме на работу. Фото: Страна

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В Китае запретили спрашивать женщин о наличии семьи и детей при приеме на работу. Такие правила закрепили на законодательном уровне.

Компании, которые нарушат этот запрет, оштрафуют на сумму от 10 до 50 тыс. юаней (от 1,5 тыс до 7,5 тыс. долл.) сообщает Lenta.ru, ссылаясь на агентство «Синьхуа».

HR-компании, которая допустит серьезные нарушения законодательства в этой сфере, могут лишить лицензии.

Также в Китае законодательно запретили учитывать пол претендента на вакансию при проведении собеседования. Компаниям также запрещается принимать решения о расширении штата фирмы сотрудниками определенного пола.

Изменения коснулись и прохождения медицинской комиссии перед приемом на работу. Из списка обязательных анализов убрали тест на беременность.