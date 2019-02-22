Сутенер, который «поставлял» подростков педофилам, задержан в Николаеве (ФОТО, ВИДЕО)

Сутенер, который «поставлял» подростков педофилам, задержан в Николаеве. Фото:

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Racurs.ua

Сутенер, который «поставлял» несовершеннолетних парней педофилам, задержан в Николаеве вчера.

Правоохранители задержали 30-летнего николаевца, когда тот привез очередного парня своему клиенту-педофилу. За то, что он нашел подростка, мужчина получил 2 тыс. грн, 500 из них он должен был отдать своему «подопечному», сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что николаевец имеет нетрадиционную ориентацию. Мальчиков для развлечений он находил среди своих знакомых.

Николаевский сутенер уже был осужден за развращение несовершеннолетних, изнасилование и сводничество. За эти нарушения он был приговорен к 11 годам тюрьмы, однако через шесть лет он был освобожден условно досрочно. Полтора года назад он вышел из тюрьмы и вернулся к старому занятию.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику. Также правоохранители планируют привлечь к ответственности клиентов сутенера.