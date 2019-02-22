Адвокаты украинских моряков подадут два пакета документов в ЕСПЧ. Фото: Фокус

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Racurs.ua

Адвокаты украинских моряков планируют обжаловать избранные российскими судами меры пресечения в Европейском суде по правам человека.

Сейчас уже готовится пакет документов в ЕСПЧ. Планируется подать индивидуальные жалобы. Над документами работают адвокаты моряков совместно с украинскими юристами, сообщил в комментарии «Громадському» Николай Полозов.

Отмечается, что адвокаты будут обжаловать избранные меры пресечения в «крымских судах», а также меры, которые избрал московский суд.

Также Полозов рассказал, что адвокаты украинских моряков оказывают не только юридическую, но и паллиативную помощь военнопленным. Они общаются с ними не только на юридические темы, но и пытаются поддержать их психологическое состояние.

Напомним, ранее сообщалось, что на украинских пленных оказывают давление в российских тюрьмах. К ним приходят неизвестные лица, задают вопросы касаемо других моряков и пытаются добиться от них показаний на их товарищей.