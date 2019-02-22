Перспективу вступления Украины в НАТО повышает участие украинских военных в программах альянса. Фото: Цензор.нет

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Перспективу вступления Украины в НАТО повышает участие украинских военных в программах альянса.

Активное обучение украинских солдат в составе международной литовско-польско-украинской бригады «ЛитПолУкрбрига» положительно скажутся не только на уровне военной подготовки пленников, но увеличат шансы вступления страны в НАТО, отметил президент Польши Дуда во время встречи трех президентов сегодня в Польше, сообщает «Укринформ».

Во время совместных учений военные повышают свою боевую способность. Также, по словам Дуды, кроме обучения украинские военные делятся с польскими и литовскими коллегами боевым опытом. Ведь украинские солдаты являются участниками реальных боевых действий.

Также Дуда отметил, что «ЛитПолУкрбриг» в этом году будет участвовать во многих совместных военных учениях. В частности, уже запланировано участие этой международной бригады в совместных тренировках с военными США, Канады, Грузии и Молдовы.

Ранее сообщалось, что президенты Литвы, Польши и Украины обсудили введение дополнительных санкций против России из-за агрессии в Керченском проливе.