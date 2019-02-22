Дополнительные санкции против России обсудили президенты трех стран в Польше. Фото: twitter.com/poroshenko

https://racurs.ua/n118522-dopolnitelnye-sankcii-protiv-rossii-obsudili-prezidenty-treh-stran-v-polshe.html

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Дополнительные санкции против России обсудили в Польше президенты Петр Порошенко, Анджей Дуда и Даля Грибаускайте во время рабочей встречи сегодня, 22 февраля.

Так, президент Литвы Грибаускайте акцентировала внимание на введении дополнительных санкций против России за агрессию в Керченском проливе, сообщают УНН.

Грибаускайте также отметила, что целью введения дополнительных санкций является необходимость показать России, что Европейский Союз не поддерживает ее агрессии в отношении Украины. Также поддерживая Украину в вопросе безопасности, они пытаются сделать безопасным весь балтийский регион.

В своем выступлении литовский президент отметила, что в случае продолжения агрессии в отношении Украины, давление на Россию будет только увеличиваться.

Ранее стало известно, что послы стран Евросоюза продолжили персональные санкции против РФ. Санкции были продлены из-за агрессии России в отношении Украины еще на полгода. Персональные санкции продлены в отношении 163 человек и 44 субъектов. Также в санкционный список будут включены восемь человек из-за агрессии на Азове.