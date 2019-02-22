Обнародована декларация доходов новой замминистра МинТОТ. Фото: Sollys.ru

https://racurs.ua/n118521-sdelala-mat-multimillionershey-a-muja-uspeshnym-konsultantom-obnarodovana-deklaraciya-dohodov.html

Racurs.ua

Декларацию недавно назначенной на должность заместителя министра по вопросам временно оккупированных территории и ВПЛ Украины Виктории Ворониной тщательно изучили СМИ. Отмечается, что почти за три года работы Ворониной в министерстве мать женщины стала мультимиллионершей, а муж — самым высокооплачиваемым консультантом.

Воронина работает в МинТОТ несколько лет. В этом месяце ее назначили на должность заместителя министра, а до этого она возглавляла патронатную службу ведомства, сообщает ИА «Вчасно».

Декларация Ворониной не слишком впечатляет: женщина владеет одной квартирой в Сумах, за год получила заработную плату в размере более 490 тыс. грн и подарок размером 204 тыс. грн. На банковском счету хранится 5 тыс. долл.

Более интересными оказались изменения в имущественном состоянии ее родственников. Так, до назначения Ворониной на должность в министерстве, ее мать получала зарплату размером 9,5 тыс. грн ежемесячно, занимая должность заместителя директора «Путивльского педагогического колледжа». Однако, после назначения дочери на должность в МинТОТ, зарплата женщины выросла до 1 млн грн ежемесячно, у нее также появилась квартира в Киеве.

Также очень успешным стал и муж Ворониной Зураб Маисурадзе. За полгода до свадьбы женщина приняла Маисурадзе на работу в министерство на должность консультанта по субпроектам Всемирного банка, которые реализуются совместно с ведомством. С Маисурадзе был подписан контракт на сумму более 54 тыс. долл. со сроком действия 27 месяцев. Таким образом, контракт с Маисурадзе стал самым дорогим по сравнению с контрактами других консультантов, работающих в этом проекте.