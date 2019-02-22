Коррупция и подорожание косметики: чем грозит очередная инициатива Минздрава

Косметика подорожает. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/n118484-korrupciya-i-podorojanie-kosmetiki-chem-grozit-ocherednaya-iniciativa-minzdrava.html

Racurs.ua

Минздрав предлагает для обсуждения новую «реформаторскую» норму — Технический регламент на косметическую продукцию. Делается это под предлогом запретить тестирование косметики на животных. Однако на самом деле декларируемая забота о братьях наших меньших — это только информационное прикрытие. Об этом в своей статье для «Ракурса» пишет эксперт Дмитрий Подтуркин.

По его словам, основная суть этого нововведения заключается во введении еще одного вида госрегулирования и монополизации крупным капиталом с помощью чиновников очередного рынка — рынка косметики.

Прежде всего, по мнению Подтуркина, усиление государственного регулирования приведет к повышению цен на самую дешевую — социальную косметическую продукцию, которую используют наименее платежеспособные слои населения.

«Происходит ужесточение требований для официальных поставщиков и отсутствие реальных санкций для „серых“ и „черных“ импортеров. Значит — стимулирование ухода поставщиков в тень и расцвет контрабанды, серого и черного рынка», — пишет эксперт.

Он также обращает внимание на очень короткий переходный период в 18 месяцев, притом что в странах ЕС он длился четыре года. Недостаточный срок переходного периода не позволит всем операторам отрасли должным образом подготовиться и привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями — это, в свою очередь, спровоцирует появление на рынке Украины фальсифицированной косметической продукции, убежден автор.

После принятия регламента на рынке может продаваться только та косметическая продукция, которая прошла процедуру легализации и для которой определено «ответственное лицо». То есть просто закупить косметическую продукцию в стране ЕС, Турции или Иране и продать в Украине теперь будет невозможно. Надо сначала провести ее регистрацию, которую будет осуществлять официальный импортер или лицо, определенное им по доверенности. Все это создает предпосылки для коррупции.

Несмотря на заявленные «положительные» намерения Минздрава, никакого реального улучшения качества косметики на рынке не произойдет — ведь главное не принять нормы, а осуществлять контроль их выполнения, добавляет эксперт.