Дело о «тайных» 8 млн грн Омеляна передали в суд (ИНФОГРАФИКА)

Дело о «тайных» 8 млн грн Омеляна передали в суд. Фото: Лига.нет

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Racurs.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) передало в суд дело о 8 млн грн министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна. Материалы направили в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по сути. Министру инкриминируют ч. 3 ст. 368−2 (незаконное обогащение) и ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.

Как установило следствие в 2015 году, будучи на посту замминистра инфраструктуры Украины, Омелян получил в собственность внедорожник BMW X5 2015 года выпуска, 90 тыс. долл. и 25 тыс. евро наличными. Общая стоимость данных активов на тот момент составила 4,23 млн грн. Законность оснований их получения не подтверждена доказательствами. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В электронной декларации за 2015 год министр не указал активы, а также расходы на сумму 3,034 млн грн, а за 2016 год — более 8,024 млн грн.

За эти годы Омелян не внес информацию о внедорожнике, а также расходах на аренду дома, в котором он проживал со своей семьей. В 2016 году чиновник использовал другой загородный дом с земельным участком, что не нашло своего отражения в декларации. Расследованием этих фактов НАБУ занималось с мая 2017 года.

13 сентября 2018 года Омеляну сообщили о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 3 ст. 368−2 и ст. 366−1 УК Украины, а 6 ноября защита получила доступ к материалам уголовного производства для дальнейшего ознакомления.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Омеляну на день рождения торт с руинами Кремля.