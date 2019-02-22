Главные новости 22 февраля: конфискованные 1,5 млрд грн Януковича поступили в бюджет, а Порошенко с Дудой и Грибаускайте проводит встречу в Польше

Главные новости 22 февраля. Фото: Front News International

https://racurs.ua/n118519-glavnye-novosti-22-fevralya-konfiskovannye-1-5-mlrd-grn-yanukovicha-postupili-v-budjet.html

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Главной новостью 22 февраля стало зачисление в бюджет конфискованных у Виктора Януковича средств. Так, сведения о зачислении более 1,4 млрд грн обнародовала на своей странице пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган. В обнародованных документах указывается, что на счет Государственного казначейства были осуществлены два платежа размером 1,2 млрд грн и 271 млн грн.

Также сегодня, 22 февраля, платные защитники Януковича обжаловали приговор президента-беглеца. Адвокаты в апелляционной жалобе просят суд оправдать Януковича, а также отменить арест его имущества. Относительно государственного адвоката, который ранее подал апелляционную жалобу, было подано заявление о возбуждении производства по ч. 1 ст. 400 (представительство в суде без полномочий) Уголовного кодекса Украины.

Сегодня, 22 февраля, в Польше происходит встреча трех президентов Петра Порошенко, Анджея Дуды и Дали Грибаускайте. Президенты Украины, Польши и Литвы посетили украинские-польско-литовский военный подразделение ЛитПолУкрбриг имени Великого Гетмана Константина Острожского, который дислоцируется в польском городе Люблин.

Также сегодня стало известно о переводе из Краснодара украинского политзаключенного Владимира Балуха. Впрочем, куда именно был переведен незаконно удерживаемого украинец пока неизвестно даже его защитникам. Предполагается, что Балуха перевели из СИЗО Краснодара для дальнейшего этапирования в колонию.

Также сегодня сообщалось об успешной посадке японского космического зонда «Хаябуса-2» на поверхность астероида Рюгу. Целью посадки зонда был сбор образцов грунта астероида, который расположен в 280 млн км от Земли. Насколько удачной была проведенная операция можно будет узнать в 2020 году, когда зонд вернется на Землю.