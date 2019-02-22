Приговор Януковичу обжаловали его адвокаты (ДОКУМЕНТ)

Приговор Януковичу обжаловали его адвокаты. Фото: досьє

https://racurs.ua/n118516-prigovor-yanukovichu-objalovali-ego-advokaty-dokument.html

Racurs.ua

Приговор Януковичу обжаловали платные защитники беглого президента. Апелляция была подана сегодня, 22 февраля.

Адвокаты объединения AVER LEX называют приговор Януковичу незаконным и политически мотивированным, заявил на своей странице в Facebook адвокат Виталий Сердюк.

Отмечается, что жалоба изложена на 190 страницах. В ней, по словам адвокатов, указаны многочисленные нарушения норм уголовного законодательства, а также акцентируется внимание на однобокой позиции суда в этом деле.

В связи с указанными фактами, адвокаты просят полностью отменить приговор Оболонского райсуда Киева и полностью оправдать Януковича. Также защитники просят отменить арест имущества президента и провести рассмотрение апелляционной жалобы при участии Януковича.

Также защитники Януковича называют предыдущую апелляционную жалобу, поданную государственным адвокатом Юрием Рябоволом, незаконной. Они напомнили, что Янукович отказался от его услуг еще в августе 2018 года. В отношении Рябовола было подано заявление о совершении преступления, предусмотренного ст. 400−1 (представительство в суде без полномочий) Уголовного кодекса Украины. Также была подана жалоба в Высшую квалификационно-дисциплинарную комиссию Украины о лишении его права заниматься адвокатской деятельностью.

Напомним, приговор Януковичу был вынесен Оболонским райсудом Киева 24 января. Беглого президента признали виновным в госизмене, в тоже время суд не признал вину Януковича в посягательстве на территориальную целостность. Суд приговорил Януковича к 13 годам тюрьмы.