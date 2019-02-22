Японский космический зонд совершил успешную посадку на астероид Рюгу (ИНФОГРАФИКА)

Астероид Рюгу расположен в почти 300 млн км от Земли, фото: Gizmodo

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Racurs.ua

Японский космический зонд «Хаябуса-2» совершил успешную посадку на астероид Рюгу, расположенный на расстоянии 280 млн км от Земли.

После посадки «Хаябуса-2"выпустил по поверхности астероида снаряд, пытаясь таким образом получить образец почвы для исследования. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Весь процесс сбора образцов занял около секунды. Камни, взлетающие при обстреле поверхности астероида, собирались при помощи приспособления длиной около метра, которое во время посадки выдвигается из днища зонда.

В JAXA отмечают, что процесс сбора материалом был произведен, как планировалось. Впрочем, насколько успешной была эта попытка сбора почвы, мы узнаем только в 2020 году, когда зонд вернется на Землю.

Отмечается, что «Хабаюса» вернется на высоту 20 тыс. м над километровым астероидом и приготовится к следующему контакту с этим небесным телом.

Следующий сбор образцов почвы состоится в марте или апреле. «Хаябуса» устроит на астероиде взрыв, который создаст на Рюгу искусственный кратер для сбора грунта. После этого зонд вернется на Землю.

Исследуя состав таких астероидов, ученые надеются найти подсказки об истории происхождении Солнечной системы и жизни на Земле.

Данные, собранные на Рюгу могут пролить свет на раннюю Солнечную систему и помочь объяснить, как Земля получила свою воду.

Напомним, неожиданно сложный рельеф Рюго на несколько месяцев задержал посадку зонда «Хабаюса-2».