Убийце бездомных собак Святогору проломили череп (ФОТО 18+)

Алексей Святогор, фото — Фейсбук

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Racurs.ua

Известного догхантера Украины Алексея Святогора жестоко избили в Шевченковском районе Киева вечером 21 февраля.

На мужчину напали двое неизвестных на улице Щусева возле метро «Лукьяновская», сообщили в Национальной полиции. Святогора ударили чем-то тяжелым по голове (предполагают — кастетом) и продолжили бить уже лежачего. Разбили также его ноутбук.

Сегодня Святогор должен был предстать перед судом по обвинению в пропаганде насилия и жестокости. Вчера начали рассматривать дело по существу. Вероятно, сегодняшнее заседание перенесут.

Избитому медики зашили несколько рваных ран на лице и затылке. Ему диагностировали вдавленный перелом левой части лобной кости черепа.

Святогора судят за изготовление и распространение видеоклипов, пропагандирующих насилие и жестокость. Его задержала полиция летом 2018 года, но впоследствии отпустила под домашний арест.

Мужчина не скрывает, что уничтожал собак, но в соответствии с законом «О охотничьем хозяйстве и охоте». Создание видеоклипов с призывами к уничтожению бродячих собак Святогор объяснил тем, что цитировал в них литературные произведения.

По факту избиения догхантера полиция открыла производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.