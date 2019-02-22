Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Алексей Святогор, фото — Фейсбук

Убийце бездомных собак Святогору проломили череп (ФОТО 18+)

22 фев 2019, 11:07
999

Известного догхантера Украины Алексея Святогора жестоко избили в Шевченковском районе Киева вечером 21 февраля.

На мужчину напали двое неизвестных на улице Щусева возле метро «Лукьяновская», сообщили в Национальной полиции. Святогора ударили чем-то тяжелым по голове (предполагают — кастетом) и продолжили бить уже лежачего. Разбили также его ноутбук.

Сегодня Святогор должен был предстать перед судом по обвинению в пропаганде насилия и жестокости. Вчера начали рассматривать дело по существу. Вероятно, сегодняшнее заседание перенесут.

Избитому медики зашили несколько рваных ран на лице и затылке. Ему диагностировали вдавленный перелом левой части лобной кости черепа.

Избитый Святогор, фото — Вильне слово

Святогора судят за изготовление и распространение видеоклипов, пропагандирующих насилие и жестокость. Его задержала полиция летом 2018 года, но впоследствии отпустила под домашний арест.

Мужчина не скрывает, что уничтожал собак, но в соответствии с законом «О охотничьем хозяйстве и охоте». Создание видеоклипов с призывами к уничтожению бродячих собак Святогор объяснил тем, что цитировал в них литературные произведения.

По факту избиения догхантера полиция открыла производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...