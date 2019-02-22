Судья под прицелом: соратник Трампа получил строгое предупреждение за выходку в Instagram (ФОТО)

Роджер Стоун опубликовал в соцсети фото федерального судьи с изображением, подобным прицелу огнестрельного оружия, фото: AppleInsider.ru

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Бывший помощник президента США Дональда Трампа, один из фигурантов расследования о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года Роджер Стоун получил от федерального суда в Вашингтоне строгое предупреждение за выходку в социальной сети Instagram.

Стоун недавно опубликовал фото федерального судьи Эми Берман Джексон с изображением, подобным прицелу огнестрельного оружия, сообщает агентство Associated Press.

«С помощью юридических уловок киллер Роберт Мюллер гарантировал, что мое будущее судебное заседание состоится перед судьей Эми Берман Джексон, назначенной судьей Обамой, которая отклонила обвинения Бенгази против Хиллари Клинтон и арестовала Пола Манафорта до его осуждения за любое преступление. Помогите мне бороться за свою жизнь», — говорилось в тексте сообщения, которое сейчас уже удалено.

Упомянутое Стоуном дело Бенгази касалось иска родителей американцев, погибших во время атаки на американское дипломатическое учреждение в Ливии в 2012 году, против Хиллари Клинтон. Они обвиняли Клинтон, в том, что использование личного почтового сервера для служебной переписки, когда она занимала пост в Госдепе, стало причиной гибели американцев.

Федеральный судья своим решением запретила Роджеру Стоуну обсуждать его уголовное дело с кем-либо и вынесла ему строгое предупреждение, а также пообещала посадить его за решетку, если он в любой способ нарушит судебное распоряжение.

Во время судебного заседания Стоун попытался объяснить свой пост в Instagram и извиниться перед судьей, неоднократно заявляя, что сделал воинственную и неоправданную ошибку. Однако убедить судью ему не удалось.

«Стоун полностью понимает силу слов и силу символов, и нет ничего неоднозначного в перекрестье прицела, — заявила судья. — Насколько тяжело было придумать фотографию, на которой не было прицела в углу?»

По мнению суда, Стоуну нужны «четкие границы» о том, что он может и не может сказать, чтобы предотвратить возможное влияние на присяжных.

Стоун был обвинен в прошлом месяце в рамках расследования специального прокурора Роберта Мюллера. Его задержали, но впоследствии отпустили под залог в размере 250 тыс. долл. Стоун не признает себя виновным во лжи Конгрессу, воздействии на свидетелей и препятствиях расследованию.

Напомним, недавно стало известно, что Стоун переписывался с хакером, который взломал серверы Демократической партии в 2016 году.