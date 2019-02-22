Массовое отравление в престижном ресторане Валенсии: умерла женщина, пострадали 28 посетителей

Массовое отравление в ресторане Валенсии, фото - Твиттер

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Престижный ресторан инновационной кухни RiFF в Валенсии закрыли после того, как там отравились 28 посетителей. Одна женщина умерла, сообщает The Local.

46-летняя женщина пошла вечером в субботу, 16 февраля, в ресторан вместе с мужем и 12-летним сыном. После посещения ресторана во всех трех начались приступы тошноты и диареи, которые продолжались в течение нескольких часов. Женщина умерла рано утром 17 февраля.

Кроме этой семьи, в период с 13 по 16 февраля в ресторане пообедали 75 человек. Плохо стало 28 посетителей заведения.

Представитель регионального управления здравоохранения сказал, что инспекторы осмотрели ресторан еще в начале этой недели, но определить источник отравления не смогли. Официально причина отравлений будет объявлена ​​только после окончания расследования.

Как сообщается, семья, в которой умерла женщина, взяла меню для дегустации. В нем была блюдо из сморчков — неофициально отравления связывают именно с этими грибами. Пострадавшая семья заказала ризотто с грибами сморчков. В него ошибочно могли включить высокотоксичный гриб.

Ингредиенты некоторых блюд анализируют в национальном институте токсикологии. Медики также намерены выяснить, стало ли причиной смерти женщины именно отравление, или же она страдала от какого-то заболевания, обострившегося после употребления блюда.

До случая с отравлением заведение в Валенсии имело успешную репутацию, на его счету была даже мишленовская звезда — мировая неофициальная награда за высокое качество блюд и обслуживания.

Владелец официально извинился перед семьями пострадавших. Пока продолжается расследование, ресторатор объявил о немедленном закрытии ресторана.