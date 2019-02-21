В деле о связях Трампа с Москвой появился Сталин (ФОТО)

Иосиф Сталин, Трамп фото: litprichal.ru

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Racurs.ua

В ходе расследования связей действующего президента США Дональда Трампа с Россией появился портрет советского диктатора Иосифа Сталина.

Сенатский комитет по разведке хочет допросить американского бизнесмена Дэвида Джеованиса, который раньше сотрудничал с российским олигархом Олегом Дерипаской, а в последние годы проживает в России в Московской области. Двое свидетелей, которые дали показания комитету, говорят, что в прошлом году их спрашивали о бывших отношениях Джеованиса с Трампом. По словам одного из свидетелей, у комитета есть фотография молодого Джеованиса, который, вероятно, позирует вместе с тремя частично одетыми женщинами на фоне портрета Сталина, сообщает CNN.

Начав свою карьеру в области финансов, Джеованис поехал в Москву, чтобы работать в компании под названием Brooke Group. Отмечается, что именно Джеованис помог организовать поездку Трампа в Москву в 1996 году. Brooke Group владела земельным участком, на котором планировалось построить московский небоскреб «Трамп-Тауэр». Однако, этот проект так и не был реализован.

По информации источников CNN, такое внимание Саната к Джеованису объясняется тем, что он может знать, есть ли у россиян компромат на Трампа.

Джеованис женился на россиянке, в 2014 году он получил российский паспорт. Поэтому американским следователям будет трудно добиться его допроса.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший сотрудник ГРУ мог быть связным между командой Трампа и Дерипаской.