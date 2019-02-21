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Снежную погоду обещают в Украине. Фото: flickr.com

Погода в Украине на 22 февраля: синоптики обещают снег и мороз (КАРТА)

21 фев 2019, 15:49
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Погода в Украине 22 февраля ожидается морозная и со снегом в ряде регионов.

В последний рабочий день недели в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Донецкой областях снег. Дождь со снегом прогнозируют на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области. В Карпатах завтра сильные снегопады. На остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Ветер прогнозируют преимущественно северный, 7−12 м/сек. Днем в западной и южной части местами порывы 15−20 м/с, метели. На дорогах большинства областей местами гололед.

Столбики термометров ночью покажут до 4−9°, на севере Левобережья похолодает до 10−14° мороза. Днем прогнозируют до 2−7° мороза. От 2° тепла до 3° мороза ожидается на Закарпатье, Прикарпатье, Одесской и Николаевской областях.

Погода в Киеве 22 февраля без существенных осадков. Температура воздуха ночью 5−7° тепла, днем 5−7° ниже нуля.

Во Львове завтра прогнозируют сильные осадки. Ночью температура воздуха ожидается от 1° мороза до 1° тепла, днем тоже от 1° мороза до 1° тепла.

В Одессе в ближайшие сутки осадки, местами сильные. Температура ночью 0−2° тепла, днем столбики термометров покажут тоже 0−2° тепла по Цельсию.

В Днепре в последний рабочий день недели ночью без осадков, днем снег. Ночью температура воздуха составит от 5−7° мороза, днем ожидается 3−5° мороза.

В Харькове в пятницу прогнозируют облачность с прояснением. Температура ночью 6−8° мороза, днем 5−7° ниже нуля.

В Карпатах 22 февраля сильные осадки ожидаются. Температура воздуха ночью от 1° тепла до 1° мороза, днем тоже от 1° тепла до 1° мороза.

Карта: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 22 февраля ожидается относительно неспокойная. Ночью и утром прогнозируют слабую геомагнитную бурю.

Скриншот: Gismeteo

Напомним, в конце недели синоптики обещали резкое ухудшение погоды в Украине резко. Гидрометцентр обещал сильные морозы на территории всей страны.

Источник: Ракурс


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