Маск нервно курит: мошенник в Киеве продавал фейковые акции Tesla (ФОТО)

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Racurs.ua

Правоохранители разоблачили в Киеве мошенническую схему, организатор которой продавал якобы акции американской компании Tesla Motors Inc. О задержании мошенников сообщила 21 февраля прокуратура Киева в Фейсбук.

Информацию о продаже ценных бумаг Tesla разместили на сайте псевдо представительства американской компании в Украине. Кроме того, мошенники зарегистрировали в столице предприятия ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина».

В дальнейшем на сайте (http://tesla-group.com.ua) разместили рекламу акций Tesla, в которой отметили, что «уже более четырех лет ООО „Тесла Групп Украина“ предлагает физическим лицам приобрести ценные бумаги (акции и облигации) американской корпорации».

На самом деле сделок с ценными бумагами злоумышленники не совершали, а лицензии для работы на фондовом рынке не имели. Деньги, полученные от доверчивых граждан, мошенники присваивали. Убытки одного из заявителей составили 120 тыс долл.

Двух организаторов Tesla-бизнеса 21 февраля задержали в Одессе. Полиция проводит обыски и первоочередные следственные действия.

Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК Украины (мошенничество и отмывание денежных средств). В прокуратуре Киева просят всех пострадавших вследствии действий ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина» обратиться с соответствующим заявлением.