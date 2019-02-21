Выборы-2019: иск Тимошенко против Порошенко отклонил апелляционный суд Киева

Юлия Тимошенко, фото: «Українські Новини»

https://racurs.ua/n118461-vybory-2019-isk-timoshenko-protiv-poroshenko-otklonil-apellyacionnyy-sud-kieva.html

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Коллегия судей Шестого апелляционного суда Киева сегодня рассмотрела иск кандидата в президенты Юлии Тимошенко к другому кандидату — действующему президенту Петру Порошенко относительно незаконной агитации и использования средств вне избирательного фонда для ее финансирования.

Суд полностью отказал в удовлетворении этого иска, сообщает портал «Судебная власть Украины».

Иск Тимошенко касался поездки Порошенко в Харьков 14 февраля этого года по случаю 85-й годовщины основания акционерного общества «Турбоатом». В иске отмечается, что во время соответствующего выступления Порошенко он осуществлял за себя агитацию путем озвучивания дальнейших целей и отдельных тезисов своей предвыборной программы.

В то же время представители Порошенко в суде заявляли, что речь он произносил именно как президент Украины, а не кандидат в президенты, не призывал избирателей голосовать или не голосовать за кого-то и не обсуждал предвыборных программ.

На замечание, что отдельные украинские телеканалы бесплатно транслировали речь Порошенко, в суде отметили, что законодательство возлагает на СМИ обязанность обеспечивать освещение рабочих поездок президента, однако не конкретизирует, как это должно происходить, оставляя СМИ решать это по своему усмотрению.

«Каждый шаг, который совершает кандидат в президенты Украины, очень внимательно выверяется юридическими советниками, адвокатами. И штаб Петра Порошенко не допускает никакого нарушения закона», — заявили сегодня во время брифинга представители избирательного штаба Порошенко Сергей Алексеев.

В то же время в «Батькивщине» раскритиковали это решение апелляционного суда.

«Вот такие трусливые, непрофессиональные суды создал Петр Порошенко, чтобы покрывать свои фальсификации на выборах», — заявил народный депутат Сергей Власенко.

Напомним, согласно социологическим опросам, наибольшие шансы на победу в президентских выборах в настоящее время имеют Тимошенко, Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.