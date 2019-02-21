В Житомирской области 61-летний учитель пойдет под суд за избиение второклассника

Пора на пенсию: 61-летний учитель пойдет под суд за избиение второклассника в Житомирской области. Фото: Юридическая помощь

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Учителя будут судить за избиение второклассника в Житомирской области. 61-летний мужчина схватил мальчика за волосы и ударил в висок. Причиной сильного гнева стала упавшая ручка — школьник нагнулся, чтобы достать ее из-под парты. Инцидент произошел во время урока английского языка в присутствии остальных детей.

Учитель одной из школ города Малин пойдет под суд за причинение побоев школьнику. На данный момент досудебное расследование завершено, а обвинительный иск направили в суд на рассмотрение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Житомирской области.

Действия педагога предусмотрены ч. 1 ст. 126 (умышленное нанесение удару, побоев, которые причинили физическую боль и не причинили телесных повреждений) УК Украины.

Подозреваемому грозит штраф до 50 необлагамых минимумов доходов граждан (850 грн) или общественные работы до 200 часов, или исправительные работы до одного года.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве учителя избили за замечание школьнику. Возмущенный отец «отправил» преподавателя в больницу с тяжелыми травмами.