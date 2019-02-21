Суд снова не заслушал обвинительный акт: адвокат «командира титушек» Крысина объяснил отвод судьи «личными отношениями»

Юрий Крысин, фото - РБК

https://racurs.ua/n118459-sud-snova-ne-zaslushal-obvinitelnyy-akt-advokat-komandira-titushek-krysina-obyasnil-otvod-sudi.html

Racurs.ua

Суд в деле Юрия Крысина девятый не смог заслушать обвинительный акт. Крысина обвиняют в пытках и похищениях во время Майдана.

Продолжается одна из первых стадий судебного процесса, после которой должны следовать изучение материалов дела, допрос свидетелей и потерпевших.

Сегодня в Дарницком суде столицы новый адвокат Крысина (его еще называют «командиром титушек») — Валентин Рыбин — заявил отвод судье Ольге Просаловой.

Как рассказала в Фейсбук 21 февраля журналистка Наталия Двали, основанием для отвода адвокат видит личное знакомство с судьей, которая рассматривает дело.

«У нас с вами, ваша честь, личные отношения, мы с вами вместе учились в одной школе. Пресса и сторонние наблюдатели могут расценить это как предвзятое отношение судьи», — сказал защитник в суде.

Двали пишет, что сегодня состоялась девятая попытка начать зачитывание обвинительного акта и сейчас идет седьмой месяц подготовительной стадии процесса.

Ранее защита Крысина придумывал самые разные способы, чтобы не слушать дело. Например, 14 января Крысин заявил, что подал в суд два ходатайства, одно из них — об отказе от услуг адвоката Игоря Василенко.

Он также заявлял, что хочет ознакомиться с материалами дела, которые «не видел». На связи с судом Крысин тогда был с помощью видеоконференции из колонии. Тогда же Крысин возразил против зачитывания обвинительного акта. Еще раньше трое адвокатов Крысина не явились на заседание в полном составе без объяснения суду причин неявки.

Напомним, что Крысин находится в колонии, где отбывает наказание в деле об убийстве журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия зимой 2014 года. В начале октября 2018 года Юрия Крысина наконец этапировали в Торецкую исправительную колонию.