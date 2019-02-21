В оккупированной Макеевке похитили госслужащего из Волновахи, решившего навестить больных родственников

На Донбассе похитили госслужащего, который навещал больных родственников в оккупированной Макеевке. Фото: Українські новини

https://racurs.ua/n118456-pohischenie-gosslujaschego-iz-volnovahi-rassleduet-doneckaya-policiya.html

Racurs.ua

Государственного служащего из Волновахи похитили неизвестные в оккупированной Макеевке. 36-летний мужчина поехал на своей Honda к больным родственникам. Там неизвестные захватили автомобиль, а самого госслужащего взяли в плен. Потерпевший работает начальном Волноваховского районного отдела государственной исполнительной службы главного территориального управления юстиции (ГТУЮ) в Донецкой области.

Жена плененного мужчины обратилась с заявлением в полицию 19 февраля. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

Следователи местного отдела полиции начали расследование в рамках двух открытых уголовных производств — по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы и похищение человека) и ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством, связанное с насилием или совершенное организованной группой) УК Украины.

На данный момент правоохранители пытаются установить местонахождение потерпевшего, а его автомобиль Honda объявили в розыск.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский спецназ захватил в Донецкой области вражеского диверсанта. Во время операции четырех боевиков уничтожили, а одного взяли в плен для допроса.