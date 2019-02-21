Виктор Марченко, фото: YouTube

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Racurs.ua

Избирательную комиссию округа № 24 в Днепре возглавил председатель общественной организации «Союз советских офицеров» Виктор Марченко, который в 2014 году поднимал под зданием городского совета российский флаг и призвал президента РФ Владимира Путина ввести войска в Украину.

Кандидатуру Марченко предложил кандидат в президенты народный депутат Сергей Каплин, сообщает издание «Відкритий» со ссылкой на сайт Центральной избирательной комиссии.

«Днепропетровск — южная столица Российской империи. Это мнение людей, я ничего не могу сделать», — заявлял Марченко журналистам во время организованного им поднятия российского флага в марте 2014 года, которое проходило под скандирование толпы «Россия! Россия!».

Также Марченко призвал в город «русскую освободительную армию».

«Борьба, она не простая. Уже в Чонгаре стоят российские пограничные столбы. Они будут медленно, я так думаю, продвигаться к нам. Мы должны к тому времени, когда сюда придет российская освободительная армия, создать здесь общественное мнение», — заявлял тогда Марченко.

Напомним, на нынешних президентских выборах в Украине зарегистрировано рекордное количество кандидатов - 44.