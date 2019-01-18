Избиение учителя в Киеве: полиция взялась за отца одного из школьников (ВИДЕО)

Избиение учителя в Киеве: полиция взялась за отца одного из школьников. Фото: UA.NEWS

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Избиение учителя в Киеве произошло в четверг, 17 января, из-за конфликта с отцом одного из школьников. Педагога госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами.

Конфликт произошел из-за замечания, которое сделал учитель ученику. Школьник пожаловался отцу, а тот в свою очередь избил педагога и скрылся с места происшествия. Учитель попал в больницу с тяжелыми травмами головы и разрывом легкого, сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

На следующий день обидчик учителя вместе с адвокатом обратился в отделение полиции Оболонского района столицы. Правоохранители задержали нарушителя и объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Обидчику учителя грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что толпа подростков без видимой причины жестоко избила мужчину в центре Киева.