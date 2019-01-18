Побиття вчителя у Києві: поліція взялася за батька одного зі школярів (ВІДЕО)

Побиття вчителя у Києві: поліція взялася за батька одного зі школярів. Фото: UA.NEWS

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Побиття вчителя у Києві сталося у четвер, 17 січня, через конфлікт з батьком одного зі школярів. Педагога госпіталізовано до лікарні з тяжкими травмами.

Конфлікт стався через зауваження, яке зробив вчитель учневі. Школяр поскаржився батькові, а той у свою чергу побив педагога та втік з місця події. Вчитель потрапив до лікарні з тяжкими травмами голови та розривом легені, повідомляють у відділі комунікації поліції Києва.

Наступного дня кривдник вчителя разом із адвокатом звернувся до відділення поліції Оболонського району столиці. Правоохоронці затримали порушника та оголосили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 (тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Кривднику вчителя загрожує до восьми років в’язниці.

Раніше повідомлялось, що натовп підлітків без видимої причини жорстоко побив чоловіка у центрі Києва.