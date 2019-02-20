Выборы-2019: появились рейтинги кандидатов в президенты за первую половину февраля (ИНФОГРАФИКА)

Выборы президента Украины состоятся 31 марта, фото: rudenko.kiev.ua

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Racurs.ua

Лидерами электоральных предпочтений в течение первой половины февраля продолжают оставаться шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Такие результаты общенационального социологического опроса, проведенного Центром Разумкова в период с 7 по 14 февраля. Об этом сообщается на сайте социологической службы.

В настоящее время за Зеленского планируют проголосовать 17,8% опрошенных (среди тех, кто планирует принять участие в выборах — 19%), за Порошенко — 13,1% (16,8%), за Тимошенко — 11,5% (13,8%).

Не будут участвовать в выборах 10,2% респондентов.

В случае попадания во второй тур Зеленского и Порошенко, за первого готовы отдать голоса 32,2% опрошенных, за действующего президента — 19,1%. Побеждает во втором туре Зеленский и лидера «Батькивщины» — 28,7% против 18,6%.

В случае попадания во второй тур пары Порошенко и Тимошенко шансы на победу остаются в обоих небольшим преимуществом лидера «Батькивщины» — 22,4% против 20,0%.

В целом социологи опросили 2016 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

Напомним, недавно был опубликован возрастной рейтинг нынешних кандидатов в президенты.