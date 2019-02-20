Гигантский айсберг размером вдвое больше Нью-Йорка отколется от ледника в скором времени – NASA. Фото: Задумка

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Гигантский айсберг отколется от шельфового ледника Бранта в скором времени. Огромная трещина длиной во много километров увеличила скорость своего продвижения по леднику. Новоявленный айсберг будет площадью более 1,7 тыс. кв м — размером с большой город.

Когда айсберг отколется, это может негативно повлиять на британскую исследовательскую станцию Halley VIa, которая находится на относительно стабильном леднике Бранта. Об этом сообщает N+1, ссылаясь на сообщение NASA Earth Observatory.

Ледник Бранта исследуют с 1915 года. Затем, с 1956 года, на нем начали проводить исследования сотрудники исследовательских станций серии Halley. Текущая станция является шестой и первой в мире полностью передвижной арктической станцией. Ее открыли в 2013 году.

Первая и главная, трещина в течение 35 лет оставалась стабильной, но в последнее время ее продвижение ускорилось и составляет четыре километра в год. В 2016 году на леднике появилась еще одна трещина, которая движется на восток и получила название — Хэллоуинская.

По мнению ученых, как только трещины соединятся, ледник станет меньше минимум на 1,7 тыс. кв м. Хотя данный айсберг не войдет даже в топ-20 самых массивных в Антарктике, он будет самым большим в истории наблюдений за ледником Бранта.

Трещины хорошо видны на изображениях, которые сделали спутники серии Landsat. Первое фото в 1986 году сделал пятый спутник, а 23 января этого года снимок повторил его преемник под номером восемь.

Стабильность ледника и станции во многом зависит от того места, в котором соединятся трещины. Отметим, что в 2016—2017 годах станцию уже передвигали подальше от трещин.

Напомним, ранее сообщалось, что Колин О 'Бреди стал первым человеком, который самостоятельно пересек Антарктику. Путешествие началось на шельфовом леднике Фильхнера в Западной Антарктиде и закончилось через 54 дня.