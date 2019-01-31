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Ракурс
Торт с руинами Кремля подарили Омеляну. Фото: Лига

Торт с руинами Кремля подарили Омеляну на день рождения (ФОТО)

31 янв 2019, 10:10
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Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну подарили торт в виде руин Кремля. Такой подарок он получил в день своего 40-летия.

Об этом рассказала в Facebook его пресс-секретарь Марина Томко и обнародовала фотографии.

Торт с руинами Кремля подарили Омеляну. Фото: facebook.com/Марина ТомкоНа них видно, что на торте для Омеляна есть мишка в шапке-ушанке с красной звездой, а в лапах он держит балалайку. Также торт украшен фигуркой разрушенного Кремля. На кондитерском изделии имеется надпись «Слава Украине!».

Торт с руинами Кремля подарили Омеляну. Фото: facebook.com/Марина ТомкоСудя по фото, такой подарок Омеляну очень понравился.

Напомним, что министр Омелян объяснил, почему ломается экспресс в «Борисполь». Он назвал это неприятной ситуацией и объяснил, в чем была причина.

Источник: Ракурс


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