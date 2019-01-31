Торт с руинами Кремля подарили Омеляну на день рождения (ФОТО)

Торт с руинами Кремля подарили Омеляну. Фото: Лига

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Racurs.ua

Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну подарили торт в виде руин Кремля. Такой подарок он получил в день своего 40-летия.

Об этом рассказала в Facebook его пресс-секретарь Марина Томко и обнародовала фотографии.

На них видно, что на торте для Омеляна есть мишка в шапке-ушанке с красной звездой, а в лапах он держит балалайку. Также торт украшен фигуркой разрушенного Кремля. На кондитерском изделии имеется надпись «Слава Украине!».

Судя по фото, такой подарок Омеляну очень понравился.

Напомним, что министр Омелян объяснил, почему ломается экспресс в «Борисполь». Он назвал это неприятной ситуацией и объяснил, в чем была причина.