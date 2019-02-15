Улучшение здравоохранения на службе у людей. Robert Thom

https://racurs.ua/2263-uluchshenie-zdorovya-ukraincev-poka-lish-treningi-i-otkrytki.html

Racurs.ua

История с отстранением от должности и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун Окружным административным судом отвлекла внимание от не менее важных новостей.

За несколько дней до судебного решения стали известны результаты аудита, проведенного Счетной палатой в отношении эффективности использования средств, выделенных Украине Международным банком реконструкции и развития (МБРР) в рамках проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей». Сегодня каждый может ознакомиться с опубликованными 70 страницами отчета на сайте Счетной палаты, ну или хотя бы осилить раздел «Выводы».

Но обо всем по порядку.

Еще в 2012 году Всемирный банк (он же МБРР) совместно с Минздравом Украины начали подготовку проекта по поддержке медицинской реформы. Для участия были отобраны восемь областей (Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Полтавская и Ровенская).

Для реализации проекта Украина обратилась в МБРР с просьбой о займе в размере 215 млн долл. Цитируем отчет Счетной палаты: «19 марта 2015 года между Украиной (уполномоченный представитель — министр здравоохранения Украины Квиташвили А. Н.) и МБРР (директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Чимяо Фан) подписано Соглашение о займе (проект «Улучшение здравоохранения на службе у людей»), согласно которому банк согласился предоставить Украине 214,7 млндолл. на следующих условиях: льготный период — пять лет (с 2015 по 2020 год), период погашения займа — 18 лет (с 2020 по 2038 год)».

Как тогда уверяли общественность, «заем выдали под очень щадящий процент». Безусловно, наличкой в чемодане деньги в Украину не поступали, они лежат на счету, который нужно обслуживать: «одноразовая комиссия за открытие займа — 0,25%, комиссия за резервирование — 0,25%, процентная ставка — базовая ставка (с 2020 до 2038 года — 2,78%, в 2038 году — 2,7%)».

Чего не сделали

Основная цель проекта — улучшение качества медицинских услуг с особым акцентом на первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также улучшение эффективности системы здравоохранения.

Сразу стоит акцентировать внимание на сроке выполнения проекта — с 15 июня 2015 года (дата вступления соглашения в силу) до 30 сентября 2020 года. Ответственным исполнителем проекта выступает Минздрав.

Итак, за три с половиной года из 215 млн долл. были запрошены лишь 52,8 млн долл. Это всего лишь 27,9%, предусмотренных договором. Но и эти деньги освоить не смогли: «За 2015‒2017 годы и 9 месяцев 2018 года на мероприятия субпроектов всего использовано 45,5 млндолл., что составляет 86,2% объема займа, перечисленного из госбюджета местным бюджетам в виде субвенции (52,8 млндолл.)».

Аудиторы замечают, что в регионах мероприятия выполнены на четверть, поэтому существует высокая степень риска нереализации большинства субпроектов в установленные сроки (до 30 сентября 2020 года), а также неэффективного использования средств займа и средств государственного бюджета на его обслуживание.

Из-за некомпетентности и непрофессионализма чиновников государству пришлось оплатить комиссию за несвоевременное использование средств. «По данным Минфина по состоянию на 20 сентября 2018 года, оплачена МБРР комиссия по обязательствам по займу и проценты в сумме 2,9 млндолл. (погашение основного займа по условиям соглашения предусмотрено с 2020 по 2038 год)», — говорится в отчете. На данный момент это льготная ставка, дальнейшие штрафные санкции будут серьезнее.

2,9 млн долл. — это примерно 80 млн грн. Например, на создание сети кардиоцентров от госбюджета-2019 удалось оторвать лишь 150 млн грн. В нашей стране мало какие госпрограммы по заболеваниям покрываются на 100%. Подобные упущения — небывалая расточительность для страны, где бюджетные деньги в остром дефиците!

Посмотрим, куда пошли средства, которые удалось освоить: «Благодаря использованию в 2015–2017 годах и в течение 9 месяцев 2018 года 1 млрд 210,1 млнгрн субвенций удалось достичь определенного положительного эффекта по улучшению условий охраны здоровья населения в рамках проекта. В то же время реализация субпроектов в регионах происходит низкими темпами и с нарушениями планов закупок».

Например, план закупок был выполнен лишь на 24%. При этом без задержек во времени и в полном объеме осваиваются средства для оплаты услуг консультантов и переводчиков (использовано 3, 6 млн долл., или 70%), а также проведение учений, тренингов, конференций (использовано 1,5 млн долл., или 57%), то есть оплаты сопутствующих услуг, а не приоритетных мероприятий, которые призваны обеспечить профилактику, раннее выявление и лечение сердечно-сосудистых заболеваний и рака, повышение эффективности систем оказания медицинской помощи.

Вместе с тем реализация практических мероприятий (приобретение медицинского оборудования, расходных материалов, автомобилей скорой медицинской помощи), которые непосредственно влияют на улучшение здравоохранения, началась лишь с конца 2017 года.

Показателен аудит по Волынской области: «Управлением здравоохранения Волынской облгосадминистрации в течение 2015–2017 годов заключены договоры с восемью консультантами, с определенной помесячной платой от 700 долл. (консультант-переводчик) до 3045 долл. (консультант по управлению субпроектами) и произведена оплата по актам о предоставленных услугах в соответствии с заключенными договорами».

За что платили такие серьезные деньги? Если судить по актам, то за «проведение встреч; координацию работы; подготовку и участие в совещаниях; координацию учебных семинаров; проведение скайп- и телефонных переговоров; визирование писем». А также за участие в подготовке писем, подготовку поздравлений ко Дню медицинского работника и их рассылку, наполнение сети Facebook информацией.

Больше 20 тыс. грн решили пустить на брендирование ручек, видимо, в благодарность МБРР за заем: «Кроме того, управлением здравоохранения Волынской облгосадминистрации созданы риски неэффективного использования 21,1 тыс. грн на дизайн, макетирование и печать 3,5 тыс. шт. брендовых ручек с логотипом Всемирного банка (на дату аудита — 12.10.2018 кассовые расходы по этому договору не проведены), поскольку такие меры не относятся ни к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, ни к раннему выявлению и лечению заболеваний систем кровообращения, обусловленным субпроектами».

Что сделать все же удалось

Например, начаты работы по строительству Винницкого регионального клинического лечебно-диагностического центра сердечно-сосудистой патологии.

Реализация проекта позволила обеспечить медицинским оборудованием действующий кардиологический центр. С момента поставки медицинского оборудования количество дистанционно переданных для консультаций электрокардиограмм из центров первичной медико-санитарной помощи увеличилось в полтора раза; проведено 584 плановых коронарографий и 566 плановых стентирований коронарных сосудов.

«Произведена поставка ангиографического оборудования для оснащения Коммунального учреждения Днепропетровский областной клинический центр кардиологии и кардиохирургии ДОР на сумму 576,6 тыс. евро. Осуществлена поставка медицинской мебели и медицинского оборудования для 39 амбулаторий семейной медицины городов Днепр и Кривой Рог на сумму 41,7 млнгрн», — говорится в отчете.

К сожалению, были установлены факты неиспользования приобретенного медицинского оборудования:

«Это свидетельствует о неготовности таких заведений к его использованию и указывает, в частности, на несовершенное управление реализацией субпроекта, создает риски достижения конечных целей. Так, в КУ «Днепровский областной клинический центр кардиологии и кардиохирургии» приобретенное в феврале 2018 года оборудование «Ангиограф. Интервенционная ангиографическая система Infinix-ICone + INFX-8000 VG3» не введена в эксплуатацию, находится в заводской упаковке в разобранном состоянии. Аналогично переданное в КУ «Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №1», КУ «Днепровский центр первичной медико-санитарной помощи №4», КУ «Областной информационно-аналитический центр медицинской статистики» медицинское оборудование (на общую сумму 9 млн 095,4 тыс. грн) находится в упакованном состоянии и не используется в деятельности указанных учреждений. Основными причинами этого является неготовность помещений (проведение реконструкции, капитального ремонта) для размещения указанного оборудования».

Так, в Полтавской области идет субпроект «Внедрение инновационной модели системы предоставления услуг больным гипертонией в Полтавской области». Цель субпроекта — достижение контроля за уровнем артериального давления у лиц в возрасте от 40 до 60 лет, выявление всех случаев артериальной гипертензии на ранних стадиях заболевания и проведения коррекции факторов риска, немедикаментозного и медикаментозного лечения.

«Реализация субпроекта позволила повысить уровень обеспеченности учреждений здравоохранения области медицинским оборудованием для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, все городские и районные больницы Полтавской области были оснащены суточными мониторами артериального давления, системами мониторирования, УЗИ-системами, лабораторными анализаторами, поставлена ​​первая партия тестсистем для проведения 50 тыс. скрининговых исследований, дефибрилляторами, аппаратами искусственной вентиляции легких. Служба экстренной медицинской помощи получила 100 дефибрилляторов, которыми оснащены бригады экстренной медицинской помощи. По мере ввода в эксплуатацию дефибрилляторов (с июля 2017 года по настоящее время) проведено 297 дефибрилляций», — констатируют аудиторы.

Резюме

Сведения о результатах аудита Счетной палаты были отправлены Кабмину с настоятельной рекомендацией рассмотреть состояние выполнения проекта «Улучшение здравоохранения на службе у людей». Результаты аудита с перечнем руководств к действию ушли также в Минздрав.