Крупнейший в мире полностью электрический паром начал рейсы между Аргентиной и Уругваем. Фото:

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Найбільший у світі повністю електричний пором розпочав рейси між Аргентиною та Уругваєм.

Китайський катамаран China Zorrilla, який завдовжки 130 м, може переправляти на своєму борту до 2 тис. 100 пасажирів та 225 автомобілів. Судно вже курсує між Буенос-Айресом та уругвайським містом Колонія-дель-Сакраменто. Замість дизельних моторів пором рухається по воді завдяки акумуляторам загальною ємністю понад 41 мегават-годину. Про це пише Interesting Engineering.

Перший комерційний рейс відбувся 22 жовтня. Переправа довжиною близько 55 км через естуарій Ла-Плата пов’язує Аргентиту й Уругвай та має попит як у туристів, так і у місцевих жителів.

Зазначається, що China Zorrilla розвиває швидкість до 46 км/год. завдяки вісьмома двигунам. Ці двигуни приводять у дію водометні рушії, що дозволяє судну швидко маневрувати та працювати на відносно мілководному маршруті.

Судно має тихій хід, відсутні звичні вібрації та вихлоп від суднових двигунів. Також під час руху пором не викидає вихлопні гази в атмосферу, бо не використовує дизельне паливо або газ.

Нагадаємо, у китайському місті Хефея відкрили спеціальний комплекс, де розміститься експериментальний надпровідний токамак BEST (Burning Plasma Experimental Superconducting Tokamak). Цей реактор завдяки термоядерному синтезу вироблятиме придатну для використання електроенергію.

Джерело: Interesting Engineering