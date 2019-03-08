Кастрюли и сковородки: в Международный женский день испанки вышли на необычный митинг. Фото: Reuters

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Racurs.ua

Международный женский день в Испании прекрасный пол отпраздновал необычно. Сотни женщин вышли с кастрюлями и сковородками на главную площадь Мадрида, чтобы напомнить о борьбе за права женщин.

Главными цветами митинга стали багровый и фиолетовый, которые являются международным символом борьбы. В ночь на 8 марта женщины громко били в посуду и несли плакаты с надписью «Сестра, я верю тебе». Своим митингом испанки призвали к отстаиванию прав женщин и увеличению уровня гендерного равенства. Об этом сообщает Reuters.

В течение всего дня в стране ожидается еще большее количество акций и митингов, включая всеобщую забастовку. Такой всплеск активности связывают с популярностью новой ультраправой партии Vox, которая согласно опросам, может впервые получить места в парламенте на выборах 28 апреля. Руководство партии взывает к отмене принятых законов о гендерном насилии.

Отметим, что социалисты премьер-министра страны Педро Санчеса сделали гендерное равенство главным приоритетом в своей девятимесячной компании по переизбранию правительства и выборов.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце марта NASA отправит в открытый космос команду, состоящую из одних женщин.