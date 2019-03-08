Список кандидатов в президенты утвердил ЦИК, вычеркнув еще три фамилии (СПИСОК, ВИДЕО)https://racurs.ua/n119126-spisok-kandidatov-v-prezidenty-utverdil-cik-vycherknuv-esche-tri-familii-spisok-video.htmlRacurs.ua
Список кандидатов в президенты на ночном заседании 8 марта утвердила Центральная избирательная комиссия. ЦИК отменил регистрацию Дмитрия Гнапа, Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова, а также утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на выборах 31 марта.
Добродомов, Мураев и Гнап подали соответствующие заявления в Центризбирком об отказе от баллотирования 7 марта, в последний день, когда ЦИК принимал такие заявления. Об этом в Facebook сообщает «ОПОРА».
Напомним, 8 февраля завершился процесс регистрации кандидатов на пост главы государства. Тогда зарегистрировали 44 кандидата. Сейчас этот список сократился до 39 человек.
Известно также, что текст бюллетеня будет напечатан только с одной стороны на украинском языке на одном листе размером 200×800 мм песочного цвета. На нем будут размещены двухцветный водяной знак и защитные волокна с использованием защитных графических антисканерных элементов, флуоресцентных красок и элемента, который теряет окраску вследствие термического воздействия.
Полный список кандидатов на пост президента Украины:
Балашов Геннадий — предприниматель, лидер партии «5.10»
Бессмертный Роман — политик и дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины
Богомолец Ольга — народный депутат, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения
Богословская Инна — экс-нардеп, лидер общественной организации «Вече Украины»
Бойко Юрий — народный депутат, кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь»
Бондарь Виктор — народный депутат, глава партии «Видродження»
Ващенко Александр — самовыдвиженец, общественная организация «Влада народу»
Вилкул Олександр — народный депутат, «Оппозиционный блок — партии мира и развития»
Габер Николай — лидер Патриотической партии Украины
Гриценко Анатолий — лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Украины
Данилюк Александр — руководитель общественной организации «Центр оборонных реформ»
Деревянко Юрий — народный депутат, член совета партии «Воля»
Журавлев Василий — лидер партии «Стабильность»
Зеленский Владимир — художественный руководитель «Квартал 95», партия «Слуга народа»
Каплин Сергей — народный депутат, лидер «Социал-демократической партии»
Кармазин Юрий — экс-народный депутат, самовыдвиженец
Кива Илья — лидер Социалистической партии Украины
Корнацкий Аркадий — народный депутат (фракция БПП), самовыдвиженец
Кошулинский Руслан — кандидат от партии «Свобода»
Кривенко Виктор — народный депутат, лидер «Народного Руха Украины»
Куприй Виталий — народный депутат, самовыдвиженец
Литвиненко Юлия — журналист и телеведущая, самовыдвиженец
Ляшко Олег — народный депутат, лидер Радикальной партии
Мороз Александр — экс-спикер Верховной Рады, кандидат от «Социалистической партии Александра Мороза»
Наливайченко Валентин — экс-глава СБУ, лидер партии «Общественно-политический рух «Справедливость»
Насиров Роман — экс-глава Государственной фискальной службы Украины, самовыдвиженец
Новак Андрей — экономист, партия «Патриот»
Носенко Сергей — самовыдвиженец
Петров Владимир — самовыдвиженец
Порошенко Петр — президент Украины, самовыдвиженец
Рыгованов Руслан — самовыдвиженец
Скоцик Виталий — самовыдвиженец
Смешко Игорь — экс-глава СБУ, самовыдвиженец
Соловьев Александр — лидер партии «Розумна сила»
Тарута Сергей — народный депутат, лидер партии «Основа»
Тимошенко Юлия — народный депутат, лидер партии «Батькивщина»
Тимошенко Юрий — народный депутат, самовыдвиженец
Шевченко Игорь — экс-министр экологии Украины, самовыдвиженец
Шевченко Александр — народный депутат, партия «Украинское объединение патриотов — Укроп».
Напомним, Генпрокуратура сообщала о задержании «на горячем» лиц, предлагавших кандидату Юрию Тимошенко 5 млн грн за отказ от участия в выборах.