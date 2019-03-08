Список кандидатов в президенты утвердил ЦИК, вычеркнув еще три фамилии (СПИСОК, ВИДЕО)

Список кандидатов в президенты утвердил ЦИК, вычеркнув еще три фамилии / Фото: prokovel.com

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Список кандидатов в президенты на ночном заседании 8 марта утвердила Центральная избирательная комиссия. ЦИК отменил регистрацию Дмитрия Гнапа, Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова, а также утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на выборах 31 марта.

Добродомов, Мураев и Гнап подали соответствующие заявления в Центризбирком об отказе от баллотирования 7 марта, в последний день, когда ЦИК принимал такие заявления. Об этом в Facebook сообщает «ОПОРА».

Напомним, 8 февраля завершился процесс регистрации кандидатов на пост главы государства. Тогда зарегистрировали 44 кандидата. Сейчас этот список сократился до 39 человек.

Известно также, что текст бюллетеня будет напечатан только с одной стороны на украинском языке на одном листе размером 200×800 мм песочного цвета. На нем будут размещены двухцветный водяной знак и защитные волокна с использованием защитных графических антисканерных элементов, флуоресцентных красок и элемента, который теряет окраску вследствие термического воздействия.

Полный список кандидатов на пост президента Украины:

Балашов Геннадий — предприниматель, лидер партии «5.10» Бессмертный Роман — политик и дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины Богомолец Ольга — народный депутат, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Богословская Инна — экс-нардеп, лидер общественной организации «Вече Украины» Бойко Юрий — народный депутат, кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Бондарь Виктор — народный депутат, глава партии «Видродження» Ващенко Александр — самовыдвиженец, общественная организация «Влада народу» Вилкул Олександр — народный депутат, «Оппозиционный блок — партии мира и развития» Габер Николай — лидер Патриотической партии Украины Гриценко Анатолий — лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Украины Данилюк Александр — руководитель общественной организации «Центр оборонных реформ» Деревянко Юрий — народный депутат, член совета партии «Воля» Журавлев Василий — лидер партии «Стабильность» Зеленский Владимир — художественный руководитель «Квартал 95», партия «Слуга народа» Каплин Сергей — народный депутат, лидер «Социал-демократической партии» Кармазин Юрий — экс-народный депутат, самовыдвиженец Кива Илья — лидер Социалистической партии Украины Корнацкий Аркадий — народный депутат (фракция БПП), самовыдвиженец Кошулинский Руслан — кандидат от партии «Свобода» Кривенко Виктор — народный депутат, лидер «Народного Руха Украины» Куприй Виталий — народный депутат, самовыдвиженец Литвиненко Юлия — журналист и телеведущая, самовыдвиженец Ляшко Олег — народный депутат, лидер Радикальной партии Мороз Александр — экс-спикер Верховной Рады, кандидат от «Социалистической партии Александра Мороза» Наливайченко Валентин — экс-глава СБУ, лидер партии «Общественно-политический рух «Справедливость» Насиров Роман — экс-глава Государственной фискальной службы Украины, самовыдвиженец Новак Андрей — экономист, партия «Патриот» Носенко Сергей — самовыдвиженец Петров Владимир — самовыдвиженец Порошенко Петр — президент Украины, самовыдвиженец Рыгованов Руслан — самовыдвиженец Скоцик Виталий — самовыдвиженец Смешко Игорь — экс-глава СБУ, самовыдвиженец Соловьев Александр — лидер партии «Розумна сила» Тарута Сергей — народный депутат, лидер партии «Основа» Тимошенко Юлия — народный депутат, лидер партии «Батькивщина» Тимошенко Юрий — народный депутат, самовыдвиженец Шевченко Игорь — экс-министр экологии Украины, самовыдвиженец Шевченко Александр — народный депутат, партия «Украинское объединение патриотов — Укроп».

Напомним, Генпрокуратура сообщала о задержании «на горячем» лиц, предлагавших кандидату Юрию Тимошенко 5 млн грн за отказ от участия в выборах.