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Список кандидатов в президенты утвердил ЦИК, вычеркнув еще три фамилии / Фото: prokovel.com

Список кандидатов в президенты утвердил ЦИК, вычеркнув еще три фамилии (СПИСОК, ВИДЕО)

8 мар 2019, 08:59
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Список кандидатов в президенты на ночном заседании 8 марта утвердила Центральная избирательная комиссия. ЦИК отменил регистрацию Дмитрия Гнапа, Евгения Мураева и Дмитрия Добродомова, а также утвердил форму и текст бюллетеня для голосования на выборах 31 марта.

Добродомов, Мураев и Гнап подали соответствующие заявления в Центризбирком об отказе от баллотирования 7 марта, в последний день, когда ЦИК принимал такие заявления. Об этом в Facebook сообщает «ОПОРА».

Напомним, 8 февраля завершился процесс регистрации кандидатов на пост главы государства. Тогда зарегистрировали 44 кандидата. Сейчас этот список сократился до 39 человек.

Известно также, что текст бюллетеня будет напечатан только с одной стороны на украинском языке на одном листе размером 200×800 мм песочного цвета. На нем будут размещены двухцветный водяной знак и защитные волокна с использованием защитных графических антисканерных элементов, флуоресцентных красок и элемента, который теряет окраску вследствие термического воздействия.

Полный список кандидатов на пост президента Украины:

  1. Балашов Геннадий — предприниматель, лидер партии «5.10»

  2. Бессмертный Роман — политик и дипломат, экс-вице-премьер-министр Украины

  3. Богомолец Ольга — народный депутат, глава комитета Рады по вопросам здравоохранения

  4. Богословская Инна — экс-нардеп, лидер общественной организации «Вече Украины»

  5. Бойко Юрий — народный депутат, кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь»

  6. Бондарь Виктор — народный депутат, глава партии «Видродження»

  7. Ващенко Александр — самовыдвиженец, общественная организация «Влада народу»

  8. Вилкул Олександр — народный депутат, «Оппозиционный блок — партии мира и развития»

  9. Габер Николай — лидер Патриотической партии Украины

  10. Гриценко Анатолий — лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Украины

  11. Данилюк Александр — руководитель общественной организации «Центр оборонных реформ»

  12. Деревянко Юрий — народный депутат, член совета партии «Воля»

  13. Журавлев Василий — лидер партии «Стабильность»

  14. Зеленский Владимир — художественный руководитель «Квартал 95», партия «Слуга народа»

  15. Каплин Сергей — народный депутат, лидер «Социал-демократической партии»

  16. Кармазин Юрий — экс-народный депутат, самовыдвиженец

  17. Кива Илья — лидер Социалистической партии Украины

  18. Корнацкий Аркадий — народный депутат (фракция БПП), самовыдвиженец

  19. Кошулинский Руслан — кандидат от партии «Свобода»

  20. Кривенко Виктор — народный депутат, лидер «Народного Руха Украины»

  21. Куприй Виталий — народный депутат, самовыдвиженец

  22. Литвиненко Юлия — журналист и телеведущая, самовыдвиженец

  23. Ляшко Олег — народный депутат, лидер Радикальной партии

  24. Мороз Александр — экс-спикер Верховной Рады, кандидат от «Социалистической партии Александра Мороза»

  25. Наливайченко Валентин — экс-глава СБУ, лидер партии «Общественно-политический рух «Справедливость»

  26. Насиров Роман — экс-глава Государственной фискальной службы Украины, самовыдвиженец

  27. Новак Андрей — экономист, партия «Патриот»

  28. Носенко Сергей — самовыдвиженец

  29. Петров Владимир — самовыдвиженец

  30. Порошенко Петр — президент Украины, самовыдвиженец

  31. Рыгованов Руслан — самовыдвиженец

  32. Скоцик Виталий — самовыдвиженец

  33. Смешко Игорь — экс-глава СБУ, самовыдвиженец

  34. Соловьев Александр — лидер партии «Розумна сила»

  35. Тарута Сергей — народный депутат, лидер партии «Основа»

  36. Тимошенко Юлия — народный депутат, лидер партии «Батькивщина»

  37. Тимошенко Юрий — народный депутат, самовыдвиженец

  38. Шевченко Игорь — экс-министр экологии Украины, самовыдвиженец

  39. Шевченко Александр — народный депутат, партия «Украинское объединение патриотов — Укроп».

Напомним, Генпрокуратура сообщала о задержании «на горячем» лиц, предлагавших кандидату Юрию Тимошенко 5 млн грн за отказ от участия в выборах.

Источник: Ракурс


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