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Манафорту объявили приговор в США / Фото: glavcom.ua

Манафорту объявили приговор в США

8 мар 2019, 08:32
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Пол Манафорт, который ранее занимался имиджем «Партии регионов», а также определенное время руководил предвыборным штабом американского президента Дональда Трампа, получил 47 месяцев заключения. Федеральный суд США объявил приговор Манафорту по делу об уклонении от уплаты налогов и банковских махинациях.

В срок наказания судья Эллис засчитал девять месяцев, которые политтехнолог уже провел за решеткой. Известно, что Манафорт последние несколько месяцев находился в одиночной камере тюрьмы города Александрия, пишет «Голос Америки».

В то же время судья заявил, что Манафорт был частью «многих хороших вещей», является «щедрым человеком», и в других аспектах «прожил безупречную жизнь». Экс-советнику «Партии регионов» 1 апреля исполняется 70 лет.

Адвокат Манафорта Ричард Вестлинг отметил, что обвинения сводятся к уклонению от уплаты налогов. Также защитники Манафорта доказывали, что срок его заключения должен быть уменьшен, поскольку он сотрудничал со следствием. В ответ представитель обвинения заявил, что предоставленная Манафортом информация прокурору Роберту Мюллеру не имеет никакой ценности.

Прокуроры также требовали более длительного срока заключения и высокого штрафа.

Напомним, в сентябре прошлого года Манафорт согласился сотрудничать со спецпрокурором Робертом Мюллером по делу о возможном российском вмешательстве в президентские выборы в США. Однако 7 декабря спецпрокурор заявил, что Манафорт нарушил условия соглашения и дал ФБР ложные показания. Мюллер потребовал приговорить политтехнолога на срок от 19 до 24 лет.


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