Глобальное потепление не представляет значительной угрозы существованию енегросистемы Европы

https://racurs.ua/n119124-energoset-evropy-budet-rabotat-pri-lubyh-scenariyah-globalnogo-potepleniya-uchenye.html

Racurs.ua

Потепление климата не должно стать препятствием для функционирования электроэнергетических систем Европы, значительная часть которых работает на возобновляемой энергии.

К такому выводу пришли ученые из Университета Орхуса в Дании, изучая последствия влияния изменений климата на зависимые от погодных условий системы возобновляемой электроэнергетики, сообщает издание EurekaAlert.

Основанные на ветровой и солнечной энергии электроэнергетические системы должны работать почти одинаково хорошо как в нынешнем, так и в будущем европейском климате, несмотря на изменение погодных условий, такое как ожидаемый подъем температур и уровня моря, считают ученые.

Используя данные погодных моделей, команда исследователей разработала прогнозы развития европейской энергосети по наиболее распространенным сценариям глобального потепления к 2100 году.

«В этом исследовании мы пытаемся понять, например, как изменение климата влияет на систему, независимо от того, какие технологии используются для покрытия спроса, который не может удовлетворить ветровая и солнечная энергетика», — отмечает один из авторов исследования Смель Козарчанин.

Несмотря на новые экстремальные погодные условия, предусмотренные будущими климатическими сценариями, исследователи не обнаружили большой разницы в ключевых показателях для возобновляемых электрических систем. Это свидетельствует о том, что конструкции систем, созданные в соответствии с нынешней погодой, должны работать аналогично и в климате будущего.

По мнению ученых, это объясняется тем, что существующие системы разработаны с учетом необходимости противостояния экстремальным погодным явлениям — им просто сейчас не приходится сталкиваться с ними так часто, как это может быть в будущем. Исследователи также отмечают, что европейский спрос на электрифицированое отопление и охлаждение фактически уменьшится из-за потепления, поскольку кондиционер требует гораздо меньше энергии, чем системы отопления на европейских широтах. Этот уменьшенный спрос уравновесит незначительное уменьшение мощности ветровой и солнечной энергии, которую предполагают их модели.

«Экстремальная погода может требовать изменений в генераторах и других частях системы, — отмечает Козарчанин. — Например, будущие ветровые турбины могут потребовать новых типов защиты от штормов, а солнечным батареям может потребоваться защита от чрезмерных грозовых ударов».

Тем не менее, исследователи считают, что европейская электрическая сеть все еще потребует определенной настройки, чтобы эффективно работать в будущем. Передача мощности хорошо развита в большинстве стран, но массивная взаимосвязанная электрическая система, охватывающая Центральную Европу, потребует усиления для эффективной передачи возобновляемой энергии между странами.

«Главным вызовом для будущих сетей, скорее всего, будет политическая и общественная воля к инвестированию и надлежащему планированию топологии сети», — отмечает Козарчанин.

Напомним, недавно ученые установили, что в результате глобального потепления Одесса может уйти под воду.