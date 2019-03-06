Выборы президента: задержаны лица, которые склоняли Тимошенко отказаться от участия в президентской гонке

Задержаны лица, которые заставляли Тимошенко отказаться от участия в президентской гонке. Фото: ТСН

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Кандидата в президенты Юрия Тимошенко заставляли отказаться от участия в президентских выборах за 5 млн грн.

Лиц, которые оказывали давление на кандидата в президенты, задержали сотрудники Генеральной прокуратуры, ГБР и СБУ, сообщил на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, злоумышленники были задержаны «на горячем», при попытке вручить деньги Юрию Тимошенко. За отказ от участия в выборах политику предлагали значительную сумму в долларах, эквивалентную 5 млн грн.

Тимошенко сообщил Генпрокуратуру о давлении на него несколько дней назад.

Правоохранители задержали злоумышленников по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

В конце февраля 2019 года социологи в очередной раз определили симпатии украинцев. Среди лидеров президентской гонки Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Тезку (однофамильца) Юлии Тимошенко Юрия Владимировича Тимошенко поддержали бы 1,4% опрошенных. Это больше, чем поддержка мэра Львова Андрея Садового (1,3%).