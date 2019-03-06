Порошенко подписал закон, который разрешает участие иностранных войск в учениях на территории Украины. Фото:

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Racurs.ua

Петр Порошенко подписал закон, который разрешает вооруженным силам других государств участвовать в военных учениях на территории Украины.

Проект закона № 10067 «Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях» сегодня, 6 марта, был возвращен с подписью президента, сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Отмечается, что на территории Украины в 2019 году запланировано проведение шести многонациональных учений, в которых примут участие около 14 тыс. украинцев и 8 тыс. иностранцев. Так, запланировано проведение двух украино-американских учений «Репид Трайдент — 2019» и «Си Бриз — 2019», а также украино-румынские учения «Риверайна — 2019» и украино-британские «Вориер Вотчер — 2019». Также на территории Украины состоится многонациональные учения «Кленовая Арка — 2019».

Закон о разрешении иностранным военным участвовать в учениях на территории Украины вступит в силу после опубликования.