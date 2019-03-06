Беспилотные комплексы «Сокол» и «Байрактар» и крылатые ракеты «Нептун»: какое вооружение в этом году получат ВСУ

Порошенко сообщил, какие виды вооружения получат ВСУ. Фото: ТСН

https://racurs.ua/n119059-bespilotnye-kompleksy-sokol-i-bayraktar-i-krylatye-rakety-neptun-kakoe-voorujenie-v-etom.html

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На вооружение украинской армии в ближайшее время будет принят беспилотный комплекс «Сокол», сейчас происходят закупки современных комплексов украинского производства: «Спектатор», «Фурия», «Лелека» и Fly Eye.

Вооруженные силы Украины также будут усилены беспилотным комплексом «Байрактар», испытания которого состоятся вскоре, сообщил президент Украины Петр Порошенко во время сегодняшнего заседания СНБО.

Также президент напомнил о том, что была создана реактивная система залпового огня с управляемыми ракетами «Ольха». Сейчас идет разработка комплекса крылатых ракет «Нептун». По словам президента, разработка и создание новых видов вооружений стало возможным благодаря спецконфискации средств режима Януковича.

Порошенко отметил, что сейчас украинская армия является наиболее подготовленной и вооруженной за все время своего существования.