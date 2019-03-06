Порошенко собрал СНБО из-за скандала с «Укроборонпромом» (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Порошенко собрал СНБО из-за скандала с "Укроборонпромом". Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n119053-poroshenko-sobral-snbo-iz-za-skandala-s-ukroboronpromom-translyaciya.html

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Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) собрался сегодня в Киеве для обсуждения вопроса деятельности и реформирования государственного концерна «Укроборонпром», вокруг которого недавно разгорелся коррупционный скандал.

Сейчас выступает президент Украины Петр Порошенко. Он заявил о необходимости внесения изменений в действующее законодательство для предотвращения чрезмерного засекречивания информации об оборонном государственном заказе.

«Закупки старого, преимущественно советского, оружия и боеприпасов также могут быть преимущественно открытыми. Требую обеспечения конкурентных процедур в закупках», — подчеркнул глава государства.

При этом данные о новейших разработках ракетной техники и современных технологиях, в том числе и информационных, должны охраняться государством «от чужих глаз и ушей», уверен Порошенко.

Он также анонсировал проведение независимого международного аудита «Укроборонпрома» и комплексной ревизии всех контрактов, предложив расширить состав Наблюдательного совета госконцерна за счет международных специалистов из стран-членов НАТО. Такие шаги должны ускорить достижение предприятиями оборонно-промышленного комплекса стандартов, необходимых для вступления Украины в Североатлантический альянс.